Τουλάχιστον 148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξύλινο μηχανοκίνητο πλοίο πήρε φωτιά κι ανατράπηκε στον ποταμό Κονγκό την Τρίτη, στη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, μετέδωσε χθες Παρασκευή το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο αξιωματούχους (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

A boat catches fire in DR Congo and capsizes, leaving at least 50 people dead and 100 missing. pic.twitter.com/xesDfWvNOM

