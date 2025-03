Το Ιράν έχει ετοιμάσει πυραύλους για πιθανή απάντηση εν μέσω των κλιμακούμενων απειλών του Τραμπ, σύμφωνα με τους Times της Τεχεράνης.

Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των πυραύλων που είναι έτοιμοι για εκτόξευση βρίσκεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις διάσπαρτες σε όλη τη χώρα, σχεδιασμένες να αντέχουν σε αεροπορικές επιδρομές.

Από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν εάν η χώρα δεν κάνει τις παραχωρήσεις που επιθυμεί. Οι αναφορές αναφέρουν ότι οι παραχωρήσεις αυτές περιλαμβάνουν την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού του προγράμματος, να κόψει τους δεσμούς με τις ομάδες του «Άξονα της Αντίστασης» και να καταργήσει πτυχές του προγράμματος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Ιρανοί έχουν αρνηθεί να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ υπό τις παρούσες συνθήκες, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση.

1/ An unusual feature of the latest secret ‘missile city’ unveiled by Iran is its wide and quite spacious tunnels and galleries which appear to have been designed for much larger missiles/TELs; I’d say IRBMs and ICBMs. Therefore it is most likely the Khoramabad missile base… pic.twitter.com/423ue33VZj

— Farzin Nadimi, PhD فرزین ندیمی (@FarzinNadimi) March 27, 2025