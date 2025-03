Η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν η Ουάσινγκτον κάνει πράξη την προειδοποίησή της για στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν σε περίπτωση απουσίας νέας πυρηνικής συμφωνίας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έστειλε επιστολή στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι «υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το Ιράν: στρατιωτικά ή κάνετε μια συμφωνία».

«Αν οι Αμερικανοί επιτεθούν στην ιερότητα του Ιράν, ολόκληρη η περιοχή θα πάρει φωτιά σαν σπίθα σε αποθήκη πυρομαχικών», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου.

