Πρέστον – Άστον Βίλα 0-3: Κυριάρχησε και πέρασε εύκολα στα ημιτελικά του FA Cup (vids)

Η Άστον Βίλα θα βρεθεί στο Γουέμπλεϊ, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, αφού επικράτησε 3-0 της Πρέστον, εκτός έδρας και προκρίθηκε στους «4».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, ο Μάρκους Ράσφορντ, που σκόραρε για πρώτη φορά μέσα στο 2025 και άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των «χωριατών». Μάλιστα, ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δις, η μία από την άσπρη βούλα».

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής από το ξεκίνημα του ματς, ωστόσο οι παίκτες τη Βίλα δυσκολεύονταν να βρεθούν σε θέση εκτέλεσης στα πρώτα 45 λεπτά. Μάλιστα στο 30ό λεπτό, η Πρέστον άγγιξε το γκολ με τον Φρόκιερ, με αυτή να είναι η πιο σημαντική στιγμή στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη η Άστον Βίλα έδειξε να… σοβαρεύεται και στο 58ο λεπτό του ματς, ο Ντιν έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ράσφορντ με ωραίο πλασέ από το ύψος του πέναλτι σκόραρε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα των «χωριατών» και το πρώτο του μετά τον Δεκέμβριο του 2024.

Το 2-0 για την Άστον Βίλα από τον Ράσφορντ

He’s got another! 🤩@MarcusRashford looked so confident from the spot, and grabs his second of the day ✌#EmiratesFACup pic.twitter.com/WHagsK6bwI — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025

Λίγα λεπτά μετά, ο Ρότζερς έκανε το σουτ, αλλά από το VAR δόθηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χιουζ και ο Ράσφορντ έκανε το 0-2 από τα από την άσπρη βούλα, σκοράροντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς. Κάπως έτσι, στο 71’ ο Ράμσεϊ έκανε το 0-3 με πλασέ από τα όρια της περιοχής, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση της Άστον Βίλα.

He's one of their own 💜 Jacob Ramsey gets in on the scoring for @AVFCOfficial!#EmiratesFACup pic.twitter.com/QYgwhmBZo5 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του FA Cup:

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 0-3

Μπράιτον – Νότιγχαμ 0-0 κ.δ 3-4 πεν.

Πρέστον – Άστον Βίλα 0-3

30/3 18:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι