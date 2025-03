Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επίσκεψη της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, την περίφημη CECOT.

Εκεί κρατούνται εκατοντάδες μετανάστες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ χωρίς προηγούμενη ακρόαση. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν την επίσκεψη ως «πολιτικό θέατρο» και «προπαγανδιστική επίδειξη σκληρότητας».

Η Νόεμ εμφανίστηκε στη CECOT φορώντας ένα καπέλο μπέιζμπολ, φωτογραφήθηκε μπροστά από κρατούμενους και δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να στείλει περισσότερους μετανάστες εκεί.

«Εάν έρχεστε παράνομα στη χώρα μας, αυτή είναι μία από τις συνέπειες που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε. Αυτή η εγκατάσταση είναι ένα από τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας, που θα χρησιμοποιήσουμε αν διαπράξετε εγκλήματα κατά του αμερικανικού λαού», είπε.

Not quite sure the media is making a big enough deal how fucking sick of a visual this is.

Describe Kristi Noem in one word. pic.twitter.com/l3xOtAJvpt

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 27, 2025