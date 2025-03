Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Μπρούκλιν Παρκ της Μινεσότα γύρω στις 12:20 το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – FAA.

Σύμφωνα με την FAA, το αεροπλάνο αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Des Moins της Αϊόβα και κατευθυνόταν προς το Αεροδρόμιο Anoka County-Blaine στη Μινεάπολη τη στιγμή του συμβάντος. Δεν υπάρχει ακόμη αναφορά για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο όταν αυτό συνετρίβη.

A small plane crashed into a house in Brooklyn Park, Minnesota, on Saturday, igniting a massive fire. The SOCATA TBM7 aircraft was en route from Des Moines to Minneapolis when it went down.

My team is in touch with local officials on the scene in Brooklyn Park and we are monitoring the situation closely.

Grateful to the first responders answering the call. https://t.co/D4mGfPIaD6

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) March 29, 2025