Ένα μικρό παιδί κατάφερε να περάσει μέσα από τον φράχτη του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ, το απόγευμα (τοπική ώρα) της Τετάρτης, με τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας να επεμβαίνουν άμεσα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Μυστικής Υπηρεσίας, Anthony Guglielmi, το παιδί διέσχισε τον φράχτη γύρω στις 6:30 μ.μ., και βρέθηκε στον βόρεια τομέα του προαύλιου χώρου. Ήταν λίγο μετά την ανακοίνωση των δασμών στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Οι αξιωματικοί αντέδρασαν γρήγορα και επανένωσαν το παιδί με τους γονείς του χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό», ανέφερε ο Guglielmi σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Just after 6:30 p.m. on Wednesday, U.S. Secret Service Uniformed Division officers observed a child slip through the White House north fence. Officers quickly reunited the child with their parents without incident. https://t.co/MeEEJxvLsq

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας ένοπλος αξιωματικός να μεταφέρει το παιδί, που φορούσε μπλε φούτερ με κουκούλα, διασχίζοντας τον χλοοτάπητα, πριν το παραδώσει σε άλλον αξιωματικό.

A kid squeezed through the fence on the north lawn of the White House. Secret Service has retrieved him and brought him back to his parents. pic.twitter.com/42jpG1tF5w

— Tyler Smith (@tyler5mith) March 26, 2025