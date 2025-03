Μέσι : «Πάντα απαντάμε μέσα από το ποδόσφαιρο»

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ένα μήνυμα με το οποίο αποθεώνει τους συμπαίκτες του στην Εθνική Αργεντινής, καθώς μετά τις νίκες κόντρα στην Ουρουγουάη και τη Βραζιλία, εξασφάλισαν την πρόκριση για το Μουντιάλ του 2026. Ο «Πούλγκα» έχασε και τις δύο αναμετρήσεις λόγω τραυματισμού.

Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 1-0 της Ουρουγουάης και 4-1 της Βραζιλίας, τερματίζοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς σε 14 αγώνες.

Μετά το Super Clasico με τη Σελεσάο, ο Μέσι έγραψε στο Instagram:

«Εντός, εκτός, όπου κι αν είμαστε με αυτήν την Εθνική ομάδα. Πάντα απαντάμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια για τον υπέροχο αγώνα που παίξατε χθες το βράδυ και επίσης για τη νίκη κόντρα στην Ουρουγουάη.»

🚨🚨📲 Leo Messi on IG: "Inside, outside, wherever it may be with this National Team. Always SPEAKING through football. Congratulations on the great match you played last night and also on the victory against Uruguay." pic.twitter.com/ZAT3fgQHLf

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 26, 2025