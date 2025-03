Στο μυαλό του Βλαντίμιρ Πούτιν – Όταν ο «μάγος του Κρεμλίνου» βγαίνει από τις σκιές…

Τον χαρακτηρίζουν «σύγχρονο Ρασπούτιν» στη Ρωσία της 25ετούς κυριαρχίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμορφωτή του «πουτινισμού», «αρχιτέκτονα της κυρίαρχης δημοκρατίας», όπου το φαίνεσθαι συγκαλύπτει την πραγματικότητα σε μια επίφαση μετασοβιετικής δημοκρατίας.

Ήταν «ο μάγος του Κρεμλίνου» πολύ προτού η ιστορία του εμπνεύσει τον Ιταλοελβετό πολιτικό επιστήμονα Τζουλιάνο ντα Έμπολι στη συγγραφή του βραβευμένου ομότιτλου βιβλίου.

Σκοτεινός σύμβουλος του προέδρου -που έγινε ακόμη και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χωρίς να έχει εκλεγεί ποτέ- ο Βλαντισλάβ Σουρκόφ λειτούργησε σαν δραματουργός της εξουσίας, «σκηνοθετώντας» το ρωσικό μοντέλο διακυβέρνησης σαν σουρεαλιστικό θεατρικό έργο.

Αναμφισβήτητα από τις πιο μυστηριώδεις φιγούρες της Ρωσίας, ο ρόλος του ήταν καθοριστικός τόσο στον μετασχηματισμό του ρωσικού πολιτικού συστήματος, όσο και στην απαρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Αν και επισήμως παραγκωνισμένος από το 2020 -λέγεται ότι τον Απρίλιο του 2022, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό για υπεξαίρεση κεφαλαίων που προορίζονταν για το Ντονμπάς- θεωρείται ότι επί της ουσίας δεν σταμάτησε ποτέ να δρα εκ του παρασκηνίου.

Αυτός ο «μάγος» βγαίνει τώρα από τις σκιές, σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του «πουτινισμού», μιλώντας πρώτη φορά δημόσια στα τρία και πλέον χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν και δεν είναι πια στην εξουσία, κυριαρχεί σε όλα τα γρανάζια του πουτινισμού. Γνωρίζει τα κύρια σημεία και τον σκοπό, αφού είναι αυτός που σε μεγάλο βαθμό τα έθεσε», εξηγεί η γαλλική εφημερίδα L’Express, που εξασφάλισε τη σπάνια συνέντευξη.

«Και έτσι πρέπει να γίνει κατανοητή αυτή η συνέντευξη», επισημαίνει: «ως ένα σπάνιο ντοκουμέντο που μας δείχνει πώς οι ρωσικές αρχές, σε αυτούς τους καιρούς υψηλής διεθνούς έντασης, προωθούν την ατζέντα τους και σκέφτονται μακροπρόθεσμα, πέρα από έναν ασταθή Ντόναλντ Τραμπ»…

As news about Russia breaks, keep this in mind:

Κατά τον Βλαντισλάβ Σουρκόφ, ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σημαντικό μεταίχμιο, όπου τα δεδομένα αλλάζουν, τα κράτη παραπαίουν και η ιστορία γράφεται με τραγωδίες.

Επικεφαλής ιδεολόγος του σχεδίου «Novorossiya» -με στόχο την προσάρτηση της νοτιοανατολικής Ουκρανίας και της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία- απηχεί τη ρητορική Πούτιν.

Χαρακτηρίζει την Ουκρανία «τεχνητό οιονεί κράτος», που αποτελείται από ασύμβατα στοιχεία.

Το μέλλον της, λέει, είναι η διαίρεση κατά μήκος των «φυσικών γραμμών της»: στα δυτικά θα είναι οι αντιρώσοι, στο νότο και στα ανατολικά οι Ρώσοι.

Αλλά η συνέχεια, εκτιμά, θα είναι μια νέα τάξη πραγμάτων.

Στα μάτια του, ο «ρωσικός κόσμος» (Russkij Mir) -ένα πουτινικό πολιτικό δόγμα που συνδέεται με τον ρωσικό νεο-ιμπεριαλισμό και ενίοτε αναφέρεται ως Pax Russica, ως αντίβαρο στη μεταπολεμική Pax Americana- «δεν έχει σύνορα».

Όπερ σημαίνει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επεκτείνει την επιρροή της «προς όλες τις κατευθύνσεις και με οποιαδήποτε μορφή: Πολιτιστική, στρατιωτική, οικονομική, ιδεολογική ή ανθρωπιστική», λέει ο «μάγος του Κρεμλίνου».

«Όσο θέλει ο Θεός και όσο είμαστε δυνατοί»…

Στο φόντο αυτού που περιγράφει πρακτικά ως «ρωσικό κόσμο 2.0» -μια επέκταση χωρίς σαφή σύνορα στον χάρτη, αλλά με ξεκάθαρο στόχο την επιρροή- είναι μια Αμερική «που βγαίνει από τη στασιμότητα», αλλά περνά τη δική της «περεστρόικα».

Ήτοι μια γεωπολιτική κρίση ανάπτυξης, με πιθανή την προοπτική κατάρρευσης, ενόσω η Ρωσία παραμένει ισχυρή, οπλισμένη με υπομονή και πυραύλους.

«Θα καταρρεύσει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της αμερικανικής περεστρόικα; Το ερώτημα παραμένει. Η απόφαση θα είναι δική σας», επισημαίνει.

Putin’s former man Vladislav Surkov explains russia: “The Russian world has no borders. The Russian world is everywhere there is Russian influence, in one form or another: cultural, informational, military, economic, ideological or humanitarian..”. So- good russia is no #russia. pic.twitter.com/I4zFpJbIsR

— Petras Austrevicius (@petras_petras) March 20, 2025