Ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ καταγγέλλει τη σύλληψη δημοσιογράφου της FAZ

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, καταδίκασε ως «αδικαιολόγητη» την σύλληψη Γερμανού δημοσιογράφου της Frankfurter Allgemeine Zeitung στην Δυτική Όχθη και τόνισε με νόημα πως «δεν είναι οι δημοσιογράφοι αυτοί που διαταράσσουν την ειρήνη».

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ, ο οποίος υπηρέτησε επί δέκα χρόνια ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρκελ, εκφράζει την ανησυχία του για την προσωρινή κράτηση του απεσταλμένου της Frankfurter Allgemeine Zeitung Κρίστιαν Μάιερ, ο οποίος, όπως σημειώνει, «μαζί με την ομάδα του, παρενοχλήθηκε από εξτρεμιστές εποίκους».

Προκειμένου μάλιστα να αφεθεί ελεύθερος, ο δημοσιογράφος έπρεπε να υπογράψει ότι δεν θα επιστρέψει στην Δυτική Όχθη για δύο εβδομάδες, όπως αναφέρει ο Στέφεν Ζάιμπερτ στην ανάρτησή του.

.@GermanyDiplo: worried about the recent unjustified detention of @faznet correspondent Christian Meier. Extremist settlers had harrassed him and his group. To be released he was made to sign not to return to the West Bank for 2 weeks. It is not journalists who disturb the peace

