Πάνω από 360 εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ήταν πίσω από τα σίδερα τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία επισημαίνει ότι η Κίνα και το Ισραήλ ήταν οι χώρες με τους περισσότερους φυλακισμένους.

Στην ετήσια έκθεσή της, η οργάνωση που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, σημειώνει ότι 361 ρεπόρτερ ήταν στη φυλακή την 1η Δεκεμβρίου, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2022 όταν φυλακισμένα ήταν 370 άτομα.

Η Κίνα, το Ισραήλ και η Μιανμάρ με 50, 43 και 35 δημοσιογράφους, αντίστοιχα «αναδείχθηκαν ως οι τρεις χειρότεροι παραβάτες στον κόσμο σε μια ακόμη χρονιά που σημειώθηκε ρεκόρ για τους δημοσιογράφους που φυλακίστηκαν λόγω της δουλειάς τους».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨CPJ’s 2024 prison census found China, Israel, and Myanmar are the world’s three top offenders in another record-setting year for journalists jailed because of their work. The primary drivers of journalist imprisonment in 2024 were ongoing authoritarian repression, war, and… pic.twitter.com/8QuTsZKtgF

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) January 16, 2025