Αντιπροσωπείες από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ συναντώνται σήμερα σήμερα στη Σαουδική Αραβία για νέες συζητήσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και την ευρύτερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες που είχαν χθες Κυριακή οι Αμερικανοί με τους Ουκρανούς.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας, με το Κρεμλίνο να σπεύδει να μετριάσει από την αρχή της προσδοκίας κάνοντας λόγο για δύσκολες συζητήσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θέλησε να φανεί αισιόδοξος ενόψει των σημερινών συνομιλιών, τονίζοντας πως αναμένει «αληθινή πρόοδο». «Νιώθω ότι (ο Πούτιν) θέλει ειρήνη», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε πως «βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτού του δρόμου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η προσέγγιση του οποίου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο διπλωματικό πεδίο, δηλώνει ότι επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και έχει στείλει απεσταλμένους του στο Ριάντ για συνομιλίες με τις δύο πλευρές.

Χθες πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο Ριάντ.

«Η συζήτηση ήταν παραγωγική και στοχευμένη. Αναφερθήκαμε σε σημεία κλειδί, κυρίως στην ενέργεια», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τη συνάντησή της χθες με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ριάντ.

Ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι το Κίεβο προσπαθεί να πετύχει τον στόχο του της επίτευξης μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused — we addressed key points including energy.

President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people — and, by extension, for all of…

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025