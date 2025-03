Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 28 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Δώδεκα από αυτά καταρρίφθηκαν στην παραμεθόρια περιφέρεια Κουρσκ και ισάριθμα στην περιφέρεια Ραστόφ, απαρίθμησε το υπουργείο μέσω Telegram. Τα υπόλοιπα drones καταστράφηκαν στους αιθέρες της Κριμαίας, της περιφέρειας Κρασναντάρ και της Αζοφικής Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνεχίζονται για 6η συνεχόμενη ημέρα οι προσπάθειες πυροσβεστών για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, σε επιδρομή drones της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μια από τις δεξαμενές και πετρελαϊκά προϊόντα στην εγκατάσταση» εξακολουθούν να «καίγονται», ανέφερε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση χθες μέσω Telegram.

Στις 20:00 χθες Κυριακή, οι φλόγες στην εγκατάσταση, στο χωριό Καβκάζσκαγια, είχαν έκταση κάπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση της περιφέρειας. Η επιφάνεια όπου εκτείνονται οι φλόγες σχεδόν διπλασιάστηκε την προηγούμενη νύχτα εξαιτίας διαρροής πετρελαϊκών προϊόντων, εξήγησε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε πως η επίθεση αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Ωστόσο η συμφωνία αυτή δεν έχει συναφθεί ακόμη, συνομιλίες για αυτή διεξάγονται στη Σαουδική Αραβία.

Οι τοπικές αρχές μετέφεραν στην περιοχή τρένα φορτωμένα με νερό και επιβραδυντικό αφρό για να αντιμετωπιστεί η φωτιά προχθές Σάββατο.

Στην εγκατάσταση αυτή αποθηκεύεται πετρέλαιο που εξάγεται μέσω πετρελαιαγωγού στο Καζακστάν.

Last night, another epic explosion rocked the “Kavkazskaya” oil transshipment point in Krasnodar Krai. The fire show at this hub blazes on for the 5th day. Is this the kind of «ruckus» Putin was talking about, or not yet? pic.twitter.com/H55HFmMOun

— WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025