Η Μόσχα ανήγγειλε πως θα προσεγγίσει με «μαχητικό» αλλά «εποικοδομητικό» πνεύμα τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία που προβλέπεται να διεξαγάγουν απεσταλμένοι της στη Σαουδική Αραβία με αυτούς της Ουάσιγκτον, των οποίων προηγήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα φονικές επιδρομές ρωσικών drones στο Κίεβο και αλλού και ουκρανικών drones στην Ραστόφ και αλλού.

Κατά τις παράλληλες συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς από τη μια, στους Ρώσους και τους Αμερικανούς από την άλλη, θα εξεταστεί πριν απ’ όλα το κλείσιμο συμφωνίας για να υπάρξει παύση των επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων ή υποδομών στη μια και στην άλλη πλευρά των συνόρων, έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου με έναυσμα τη ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Σάββατο, ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο, που χαρακτηρίστηκε «μαζική» από τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και παιδί, και προκάλεσε πυρκαγιές και ζημιές σε πέντε συνοικίες της ουκρανικής πλευράς. Στην άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Ραστόφ (νότια), σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ.

🚨 Three people, including a 5-year-old child, were killed in a Russian attack on Kyiv 💔 pic.twitter.com/b1iF0qRIYM

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2025