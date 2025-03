Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι το Κίεβο «συμφώνησε» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Σε συνέντευξή του στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι «θα γίνουν εκλογές στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι η ηγεσία της εμπόλεμης χώρας είχε «συμφωνήσει σε αυτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενισχύσει τις πιέσεις για να αναγκάσει την Ουκρανία να οργανώσει εκλογές εν καιρώ πολέμου, κάτι που απαγορεύεται συνταγματικά να κάνει η χώρα. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης (Kyiv Independent) δεν μπόρεσαν να επαληθεύσει άμεσα τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως «δικτάτορα χωρίς εκλογές» — ένας ισχυρισμός που ευθυγραμμίζεται με αφηγήσεις υποστηρίζονται της Μόσχας με στόχο την υπονομεύσουν τη νομιμότητα της ηγεσίας της Ουκρανίας.

Οι επικριτές λένε ότι οι εκλογές, ενώ οι μάχες συνεχίζονται, θα εξέθεταν την Ουκρανία σε μια περίοδο που προσπαθεί να υπερασπιστεί την ύπαρξή της μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ουκρανία δεν διεξήγαγε εκλογές επειδή απαγορεύονται από τον στρατιωτικό νόμο, ο οποίος κηρύχθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εισβολής.

Στις 18 Φεβρουαρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος για συνομιλίες με τον Ζελένσκι, αλλά επέμεινε ότι πρέπει να εξεταστούν «νομικές πτυχές που σχετίζονται με τη νομιμότητά του».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γουίτκοφ ασχολήθηκε επίσης με την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, στην οποία η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά.

«Εάν πρόκειται να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης, η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη να επωφεληθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ βάσει της ρήτρας συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 της συμμαχίας. «Νομίζω ότι αυτό είναι ανοιχτό προς συζήτηση», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γουίτκοφ σημείωσε επίσης ότι είναι απολύτως βέβαιος ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για μια πιθανή ρωσική προέλαση σε όλη την ήπειρο ως αβάσιμες.

Trump’s Envoy Witkoff:

When the president (Trump) was shot, Putin went to his local church and met with his priest and prayed for the president.

Putin had a friendship with him and he was praying for his friend.

Putin gifted Trump a custom portrait by a top Russian artist. pic.twitter.com/YVO5lK7ohn

