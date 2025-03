Το Bloomberg μεταδίδει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει να εξασφαλίσει τη συμφωνία για εκεχειρία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μέχρι το Πάσχα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, ο Λευκός Οίκος στοχεύει να έχει συμφωνηθεί εκεχειρία μέχρι τις 20 Απριλίου, ημέρα που γιορτάζεται φέτος το Πάσχα τόσο από τους καθολικούς όσο και από τους ορθόδοξους.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος φέρεται να αναγνωρίζει ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι φιλόδοξο, δεδομένων των μεγάλων διαφορών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Όπως αναφέρει το Bloomberg:

«Η Ρωσία έχει θέσει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για οποιαδήποτε συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των προμηθειών όπλων στην Ουκρανία, μια θέση που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν απορρίψει.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος σταμάτησε για λίγο τις ζωτικής σημασίας παραδόσεις όπλων νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, δεν έχει συμφωνήσει σε κανένα όριο μέχρι στιγμής, είπαν οι άνθρωποι (πηγές)».

Νωρίτερα, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ελπίζει σε «πραγματική πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία τις επόμενες δύο ημέρες.

Όπως αναφέρει το BBC, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ εργάζονται πάνω σε σχέδια για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ειρήνη, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ απέρριψε το σχέδιο αυτό, περιγράφοντάς το σαν «στάση και πόζα», σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο που στηρίζει τον Τραμπ, Τάκερ Κάρλσον.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε ότι βασίζεται σε μια «απλοϊκή» ιδέα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων Ευρωπαίων ηγετών.

