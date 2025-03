Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί και οκτώ οι τραυματίες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα δήλωσαν ότι έσβησαν μια μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από τον βομβαρδισμό.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την επίθεση του Ισραήλ:

Images from the Israeli attack on Nasser Hospital in Khan Younis tonight. pic.twitter.com/Ij2eXF7irW

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) March 23, 2025