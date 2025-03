Όλοι αξίζουν τη φροντίδα που χρειάζονται: Η Τζέσικα Μπίελ και η ανιψιά της για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Η Τζέσικα Μπίελ ευαισθητοποιεί το κοινό για καλό σκοπό. Την Παρασκευή, 21 Μαρτίου, η ηθοποιός και σύζυγος του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Μπίελ, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με την ανιψιά της Zάια προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down.

Η Μπίελ, 43, έχει δύο γιους (τους Φίνεας, 4, και Σίλας, 9) και είναι θεία της μικρής Ζάια που είναι και μία από τις αδυναμίες της.

«Σήμερα είναι #WorldDownSyndromeDay, ένα σκοπό που έχω πολύ κοντά στην καρδιά μου λόγω της υπέροχης ανιψιάς μου, @lovelyzayab» έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει τα πορτρέτα τους. Στη συνέχεια η ηθοποιός είπε ότι από κοινού με τους γονείς της μικρής, υποστηρίζουν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Down Syndrome «για να βοηθήσουμε περισσότερα άτομα να ευδοκιμήσουν».

«Όλοι αξίζουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Ας κάνουμε τη διαφορά μαζί! Συνδεθείτε στο σύνδεσμο για να κάνετε δωρεά 💙🌎» πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel)

Η Μπίελ έχει χρησιμοποιήσει συχνά την πλατφόρμα της για να ευαισθητοποιήσει για τις ανάγκες των ατόμων με σύνδρομο Down. Τον Νοέμβριο του 2024, η ηθοποιός περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με τους γιους της και την ανιψιά της στην επίδειξη μόδας Beautiful Be Yourself του Global Down Syndrome Foundation στο Sheraton Denver Downtown Hotel.

Η ανιψιά της, Ζάια, τιμήθηκε ως πρέσβειρα της πρωτοβουλίας στην εκδήλωση. Στις φωτογραφίες από το σόου, η περήφανη μαμά και η θεία φαίνονται να περπατούν στην πασαρέλα χέρι-χέρι με τους δύο γιους της.

Η Μπίελ μοιράστηκε στο Instagram περισσότερα στιγμιότυπα από την «ιδιαίτερη» βραδιά, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας στο κόκκινο χαλί με τον αδερφό της και τον μπαμπά της Zάια, τον Τζάστιν Μπίελ καθώς και τη σύζυγό του Ρόουζ.

«Η χθεσινή βραδιά ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Το να περπατήσω στην πασαρέλα με την καταπληκτική ανιψιά μου ήταν μια αξέχαστη τιμή», έγραψε στη λεζάντα της. «Ευχαριστώ πολύ το ίδρυμα @globaldownsyndrome για τη δημιουργία μιας τόσο βαθιάς, ενδυναμωτικής εκδήλωσης και για όλη την απίστευτη δουλειά που κάνετε. Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη ♥️»

View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel)

Η Μπίελ πλέον είναι και συγγραφέας, έχοντας εκδώσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο, A Kids Book About Periods. «To βιβλίο θέλει να εμπνεύσει θετικές συζητήσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων» είχε πει. «Αυτό το βιβλίο, γράφτηκε για να εξοικειώσει τα παιδιά με το σώμα τους, και και να ενδυναμώσει την επόμενη γενιά» είχε πει η Μπίελ.

Σπάμε στερεότυπα, δίνουμε αγάπη

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down (21 Μαρτίου) είναι μια μέρα αφύπνισης και παιδείας, που καλεί σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη χρωμοσωμική διαταραχή.

Η ημέρα καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα ιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε από τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου Down (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος = 3.21 = η 21η μέρα του 3ου μήνα του έτους).

To 2011 o Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη διακήρυξη ορισμού της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down.

Το σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στους ανθρώπους και πήρε το όνομά του από τον Άγγλο ιατρό John Langdon Down που ήταν και ο πρώτος που το περιέγραψε το 1866. Το σύνδρομο αφορά στη γενετική κατάσταση, που προκύπτει από την εμφάνιση ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων, για το λόγο αυτό το Σύνδρομο Down ονομάζεται επιστημονικά Τρισωμία.

Απώτερος σκοπός και αποστολή της είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο Σύνδρομο Down. Η εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου, του στίγματος και των προκαταλήψεων, για την ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down στην κοινωνία ως ισότιμων μελών αυτής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος (@downgreece)

Απώτερος σκοπός και αποστολή της είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο Σύνδρομο Down και η εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου, του στίγματος και των προκαταλήψεων, για την ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down στην κοινωνία ως ισότιμων μελών αυτής.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί ότι με την έγκαιρη παρέμβαση, την κατάλληλη εκπαίδευση, την αποδοχή και τη στήριξη του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα άτομα με Σύνδρομο Down αναπτύσσονται και φτάνουν στο ανώτατο δυναμικό τους, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να γίνουν ενεργά μέλη του.

Eπιλογή, έλεγχος, αξιοπρέπεια

Το σύνδρομο Down υπήρξε ανέκαθεν μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, υπάρχει σε όλες τις περιοχές του κόσμου και έχει ως αποτέλεσμα ποικίλες επιδράσεις στη μάθηση, στα φυσικά χαρακτηριστικά ή στην υγεία του ατόμου σημειώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down 2025, η ΕΣΑμεΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) καλεί μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση για το Σύνδρομο Down και τον ΟΗΕ τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τα υποστηρικτικά συστήματα (Improve Our Support Systems).

«Όλοι χρειάζονται υποστήριξη μερικές φορές. Τα άτομα με σύνδρομο Down χρειάζονται υποστήριξη για να ζήσουν και να ενταχθούν στην κοινότητα, όπως όλοι οι άλλοι. Οι οικογένειες χρειάζονται επίσης υποστήριξη, καθώς συχνά υποστηρίζουν το μέλος της οικογένειάς τους με σύνδρομο Down. Η υποστήριξη είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που συμβάλλει στην πραγματοποίηση άλλων δικαιωμάτων. Η υποστήριξη που χρειαζόμαστε είναι διαφορετική για κάθε άτομο» σημειώνει.

«Στην Ελλάδα των πολλαπλών κρίσεων και της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα, τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες αναπηρίες, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, πλήττονται υπέρμετρα αντιμετωπίζοντας υψηλότατο κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού»

«Έχουμε το δικαίωμα στην υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και μας δίνει επιλογή, έλεγχο και αξιοπρέπεια. Στην Ελλάδα των πολλαπλών κρίσεων και της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα, τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες αναπηρίες, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, πλήττονται υπέρμετρα αντιμετωπίζοντας υψηλότατο κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού. Οι διεκδικήσεις για προστασία, ένταξη στην κοινότητα και ίσα δικαιώματα συνεχίζονται αταλάντευτα».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.