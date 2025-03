Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας με ανάρτησή του ενημέρωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ για την πρόταση εκεχειρίας στην Ουκρανία.

«Μίλησα σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και μετά με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έπειτα από την πρόοδο που έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία στην Τζέντα την Τρίτη», έγραψε ο Μακρόν.

«Η Ρωσία πρέπει να δεχτεί την αμερικανο-ουκρανική πρόταση για την εκεχειρία 30 ημερών. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει. Οι φρικαλεότητες πρέπει να σταματήσουν. Το ίδιο και οι δηλώσεις για καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Την Τρίτη, η συνάντηση στο Παρίσι συγκέντρωσε περίπου σαράντα αρχηγούς των επιτελείων άμυνας. Αύριο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την επίτευξη μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης, σε μια τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Στάρμερ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και όλους τους εταίρους μας», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Μακρόν.

