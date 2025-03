Αλλαγές μετά το πέναλτι του Άλβαρες – Η ανακοίνωση της UEFA (pic+vid)

Συζήτηση για το κατά πόσο έπρεπε να ακυρωθεί η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τζούλιαν Άλβαρες, στην ψυχοφθόρα διαδικασία του Ατλέτικο-Ρεάλ Μαδρίτης, για τους «16» του Champions League, ξεκίνησε χτες (12/3) βράδυ.

Αιτία, η διπλή επαφή που φάνηκε να έχει με τη μπάλα ο Αργεντινός επιθετικός, κάτι που με τους μέχρι τώρα κανονισμούς απαγορεύεται. Κάτι που η UEFA θα επανεξετάσει, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Σωστά ακυρώθηκε το πέναλτι του Άλβαρες, αλλά θα εξετάσουμε την αλλαγή του κανονισμού», αναφέρει μεταξύ άλλων η UEFA, με αφορμή το ακυρωθέν πέναλτι του Άλβαρες.

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης ρώτησε την UEFA για το περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην ακύρωση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι που εκτέλεσε ο Τζούλιαν Άλβαρες στο τέλος του χθεσινού αγώνα του UEFA Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης». Αν και για ελάχιστα, ο παίκτης ήρθε σε επαφή με την μπάλα χρησιμοποιώντας το σταθερό πόδι του πριν την κλωτσήσει, όπως φαίνεται στο συνημμένο βίντεο κλιπ.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα (Νόμοι του παιχνιδιού, Νόμος 14.1), το VAR έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή δίνοντας σήμα ότι το γκολ πρέπει να ακυρωθεί. Η UEFA θα ξεκινήσει συζητήσεις με τη FIFA και την IFAB για να καθορίσει εάν ο κανόνας θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε περιπτώσεις όπου ένα διπλό άγγιγμα είναι σαφώς ακούσιο».

🚨 UEFA statement on Julian Alvarez’s disallowed penalty for a double touch.

UEFA say they will open talks with FIFA and IFAB to decide whether a rule change is needed for unintentional double touches. pic.twitter.com/mJ40bCDQJ2

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 13, 2025