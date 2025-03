Το Ηνωμένο Βασίλειο απέλασε έναν Ρώσο διπλωμάτη και τη σύζυγο Ρώσου διπλωμάτη σε αντίποινα για μια παρόμοια κίνηση από τη Μόσχα.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη, Αντρέι Κέλιν και του δήλωσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ανεχθεί τον εκφοβισμό του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας και των οικογενειών τους».

