Χαίρομαι που είμαι εγώ που γεννήθηκα με αυτή την ασθένεια: Ο πρίγκιπας Φρειδερίκος για τη νόσο POLG

Don't Panic!

Από τoν Έλον Μασκ στην Google: To μυθιστόρημα των 70’s που ενέπνευσε την τεχνολογία του σήμερα

To «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy» αποτελεί «σταθμό» για κάθε μεγιστάνα της τεχνολογίας με τον Έλον Μασκ να αποκαλεί τον συγγραφέα του, Ντάγκλας Άνταμς, «τον καλύτερο φιλόσοφο όλων των εποχών».