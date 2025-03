Η γερμανική αστυνομία επιτέθηκε σε γυναίκες που συμμετείχαν σε ειρηνική διαδήλωση στο Βερολίνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, κάποιες εκ των οποίων κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης. Φέρονται ακόμα να φώναζαν συνθήματα για τη γυναικεία αντίσταση.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ειρηνικές γυναίκες να δέχονται βίαιη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις με μπουνιές και γκλομπ.

Μερίδα πολιτών θεωρεί πως οι επιθέσεις εντάσσονται περισσότερο στην καταστολή εναντίον των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης στην Γερμανία, παρά ως καταστολή εναντίον των διαδηλωτριών για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στηρίζονται στο γεγονός πως οι αρχές έχουν απαγορεύσει τα αραβικά συνθήματα και τις ομιλίες σε διαδηλώσεις, επικαλούμενες ανησυχίες για τη «δημόσια ασφάλεια», αλλά και στην άσκηση βίας σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

NEW | German police violently attacked female pro-Palestinian demonstrators in Berlin during a march commemorating female resistance and International Women’s Day.

This latest incident is part of a broader pattern of crackdowns on pro-Palestinian protests and speech across the… pic.twitter.com/0qbFBjr30P

— Drop Site (@DropSiteNews) March 8, 2025