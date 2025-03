Το ηχηρό μήνυμα των γυναικών από κάθε γωνιά της Γης – Από το Εκουαδόρ ως τη Ρώμη

Από την Αθήνα, την Ρώμη, το Παρίσι και την Μαδρίτη, μέχρι το Ντιγιάρμπακίρ, την Νέα Υόρκη και την Κωνσταντινούπολη, εκατομμύρια γυναίκες κατέβηκαν στους δρόμους για την Ημέρα των Γυναικών 2025.

Σε ένα πλαίσιο όπου η παγκόσμια ακροδεξιά απειλεί τα κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών και οι γυναικοκτονίες και η βία συνταράσσουν όλο τον κόσμο οι γυναίκες έδειξαν διάθεση να αγωνιστούν για να διαφυλάξουν και να επεκτείνουν τα δικαιώματά τους, μέχρι την πλήρη ισονομία ανδρών και γυναικών.

Κάποιες από τις διαδηλώσεις με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Κωνσταντινούπολης απαγορεύτηκαν από τις αρχές, ενώ σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, υπήρξε καταστολή κατά διαδηλωτριών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας, ενώσεις και συνδικάτα είχαν καλέσει σε φεμινιστική απεργία. Οι διαδηλώτριες καλούνται να «απεργήσουν ενάντια στην εργασία, τις οικιακές εργασίες και την κατανάλωση», καθώς και να βγουν στους δρόμους για να συμμετάσχουν στα διάφορα κοινωνικά κινήματα που οργανώθηκαν για τη Μέρα της Γυναίκας.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών των διαδηλωτών βρέθηκαν οι αυξανόμενες επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο, ιδίως σε χώρες όπου έρχονται στην εξουσία εξτρεμιστές. Έντονος ήταν ο φόβος για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία και την Ευρώπη, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ και την στάση του έναντι των γυναικών.

Η διαδήλωση αποτέλεσε επίσης υπενθύμιση της επισφαλούς θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και των μισθολογικών ανισοτήτων, δεδομένου ότι « οι γυναίκες αποτελούν το 62% όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και το 70% των δικαιούχων της τράπεζας τροφίμων», όπως επισήμανε η συλλογικότητα Grève féministe.

Όπως ήταν φυσιολογικό κεντρικό πρόσωπο αναφοράς των διαδηλωτριών και των διαδηλωτών υπήρξε η Ζιζέλ Πελικό που με την κίνησή της να αποποιηθεί την ανωνυμία της έγινε σύμβολο ενάντια στην βία κατά των γυναικών.

On Women’s Day, thousands of women in Turkiye defied a government ban, marching in Istanbul against gender inequality and violence.

Despite the ban, they rallied in Taksim Square with speeches, songs, and dance.@mohammed11saleh gets you this report pic.twitter.com/xu1MHRRBoq

— WION (@WIONews) March 8, 2025