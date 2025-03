Μια ζωή στα δύσκολα ο Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί του αντίπαλοι στα playoffs της Euroleague(pic, vids)

Έχουμε ήδη διανύσει 28 στροφές στη Euroleague και μένουν ακόμα άλλες 6 για να ολοκληρωθεί η regular season της διοργάνωσης με τις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν τις υψηλές «πτήσεις» στη βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-70 της Παρτιζάν στο ΣΕΦ, το οποίο είχε φορέσει τα γιορτινά του εξαιτίας της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής και ένδοξης ιστορίας του συλλόγου. Οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένουν πρώτοι και μάλιστα με διαφορά από τους διώκτες τους με ρεκόρ 21-7.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη επικράτησε και αυτός άνετα της Ρεάλ Μαδρίτης με 85-70 και την βύθισε κι άλλο στη βαθμολογία της Euroleague. Οι πράσινοι του Εργκίν Αταμάν έχουν 18-10 ρεκόρ και βρίσκονται στην 3η θέση της βαθμολογίας, κοιτάζοντας ακόμα ψηλότερα και στην 2η θέση που βρίσκεται η Φενέρ με μόλις μια νίκη διαφορά.

Είναι πολύ πιθανό να έχουμε φέτος στην διοργάνωση ελληνικό 1-2, το οποίο αν συμβεί σημαίνει πως οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι θα μπορούν να βρεθούν μονάχα στον τελικό του Final Four της Euroleague που θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι.

Τα υπολογιστικά μαθηματικά μοντέλα έχουν πάρει φωτιά για τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα playoffs της Euroleague. Σύμφωνα με το «Figure8ht» το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ολυμπιακός να τερματίσει στην πρώτη θέση και να αντιμετωπίσει σε σειρά 5 παιχνιδιών την Μπαρτσελόνα, η οποία σύμφωνα με το μοντέλο θα είναι 8η.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά πιθανότερο σύμφωνα με το «Figure8ht» είναι να τερματίσει στην 3η θέση της κανονικής διάρκειας και να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου που θα είναι 6ος.

