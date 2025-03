Ο Ολυμπιακός επικράτησε πιο άνετα από ότι δείχνει το τελικό 82-70 της Παρτιζάν για την 28η αγωνιστική της Euroleague και παρέμεινε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 21-7.

Το χθεσινό βράδυ ήταν ιδιαίτερο για όλους με την ατμόσφαιρα να είναι εορταστική, καθώς οι Πειραιώτες συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής και ένδοξης ιστορίας, με την βραδιά να είναι ιδιαιτέρως όμορφη και συγκινητική και στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ είπε το δικό της ευχαριστώ στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο και έκανε την βραδιά αυτή αξέχαστη και ξεχωριστή.

«Η ενέργεια που φέρατε ήταν αξέχαστη! Σας ευχαριστούμε που κάνετε αυτή τη στιγμή τόσο ξεχωριστή».

❤🤍🙏 The energy you brought was unforgettable! Thank you for making this moment so special! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #Olympiacos100 #100xronia #Thrylos #Legend pic.twitter.com/Vy26C0x39z

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 7, 2025