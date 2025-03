Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Αλμάτι, στο Καζακστάν.

Ένας άνδρας που προσποιούνταν τον επιβάτη κλήθηκε να δείξει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Ωστόσο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άρπαξε την υπάλληλο από τα μαλλιά, την ακινητοποίησε με μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους γύρω του.

Στο αεροδρόμιο, όπως είναι φυσικό, επικράτησε πανικός.

Υπάλληλοι και άνδρες της ασφάλειας τον περικύκλωσαν αλλά δεν μπορούσαν να σώσουν την τρομαγμένη γυναίκα.

Τότε, ένας γενναίος επιβάτης, ο Abdraim Musa Sayranbaiuly, πρότεινε στον απαγωγέα να πάρει την θέση της κοπέλας και έτσι πολύ σύντομα η εργαζόμενη απελευθερώθηκε ενώ ο ίδιος βρέθηκε υπό την απειλή του μαχαιριού του.

Με ψυχραιμία, ο 52χρονος κατάφερε να εξασφαλίσει χρόνο και εκεί που ο δράστης δεν το περίμενε, του άρπαξε το μαχαίρι μέσα από τα χέρια και τον ακινητοποίησε. Αμέσως όλοι έπεσαν πάνω του για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξαναγίνει επικίνδυνος ενώ συνελήφθη από την αστυνομία.

‼Almaty Airport Horror: Man Tries to Stab Woman, but a Hero Steps In!

The incident occurred in the domestic terminal when an aggressive man was asked to present his documents. Instead, he grabbed a female employee by the hair and began threatening her.

The woman was saved by… pic.twitter.com/Ayh8RQoQRT

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2025