Αστυνομικός δέχτηκε ευρεία κριτική επειδή πυροβόλησε με το όπλο της εναντίον ενός ζευγαριού που θεωρούνταν ύποπτο για κλοπές σε καταστήματα.

Η Kayleigh Cooper του αστυνομικού τμήματος Cranston στην πολιτεία Rhode Island των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε κλήση για τους δύο υπόπτους την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Η αναφερόμενη κλοπή λέγεται ότι έλαβε χώρα στο Garden City Center, με την αστυνομικό να εντοπίζει το ζευγάρι από τη Μασαχουσέτη,τον Michael Campagna και την Megan O’Brien σε ένα αυτοκίνητο.

Η Cooper πλησίασε το αυτοκίνητο και ζήτησε από τον Campagna να σβήσει τη μηχανή.

Όταν εκείνος δεν το έκανε, η αστυνομικός —η οποία υπηρετεί στο σώμα εδώ και τρία χρόνια— άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και του ζήτησε να βγει έξω.

«Τι κάνεις; Περί τίνος πρόκειται;» ρώτησε εκείνος.

Η Cooper επανέλαβε το αίτημά της προς τον Campagna να βγει από το αυτοκίνητο, όταν η O’Brien είπε από τη θέση του συνοδηγού να «οδηγήσει». «Οδήγα. Οδήγα. Οδήγα!», επανέλαβε καθώς το όχημα αύξανε την ταχύτητα του.

«Θα με πατήσεις», αναφώνησε η Cooper πριν πυροβολήσει μία φορά το αυτοκίνητο. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Από το βίντεο δεν είναι σαφές αν η αστυνομικός χτυπήθηκε πραγματικά, αλλά το Α.Τ. του Cranston ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το πόδι της Κούπερ πατήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Δείτε το βίντεο:

The Cranston Police Department released bodycam footage that shows the interaction that led to one of its officers shooting at a moving vehicle on Sunday.

More: https://t.co/FnvwfoR1B5 pic.twitter.com/C1elgXNloc

— NBC 10 WJAR (@NBC10) June 21, 2024