Η αστυνομία του Οχάιο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φαίνεται ένας αστυνομικός να πυροβολεί θανάσιμα μία μαύρη έγκυο γυναίκα στο αυτοκίνητό της που ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Το νέα περιστατικό αστυνομικής βίας έγινε πριν από δύο εβδομάδες στην πόλη Μπλέντον, και όπως φαίνεται στο βίντεο η γυναίκα αρνείται να βγει από το αμάξι της πριν δεχτεί τον θανάσιμο πυροβολισμό.

Η 21χρονη Ta’Kiya Young μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να επιζήσει όπως και η αγέννητη κόρη της.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από αίτημα της οικογένειας της Young που ζητά να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατό της.

«Μια ύποπτη για κλοπή έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε έναν από τους αστυνομικούς μου και ο αστυνομικός πυροβόλησε με έναν μόνο πυροβολισμό μέσα από το παρμπρίζ», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπλέντον, Τζον Μπέλφορντ, σε δήλωση που συνόδευε το βίντεο.

Όμως ο Σον Γουόλτον, δικηγόρος της οικογένειας της Γιανγκ, δήλωσε ότι η νεαρή γυναίκα ήταν το μόνο θύμα. «Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες για δύο πολύτιμες ζωές – της Ta’Kiya και της αγέννητης κόρης της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Ο θάνατος της Young έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο θυμάτων αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη μαύρη κοινότητα ή άλλες μειονότητες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT: Ohio police released the video showing an officer fatally shooting a pregnant Black woman in the parking lot of a grocery store that occurred two weeks ago after she refused to exit her car and instead bumped him with her vehicle https://t.co/RYy16AGyR0 pic.twitter.com/TnlCwiYl0P

— Reuters (@Reuters) September 1, 2023