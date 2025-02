Χαμός σε πτήση - Αεροσυνοδός ακινητοποιεί επιβάτη που φώναζε και τράβαγε τα μαλλιά γυναίκας

Αεροσυνοδός της Alaska Airlines εθεάθη να ακινητοποιεί έναν εκτός ελέγχου επιβάτη που άρπαξε τα μαλλιά μιας γυναίκας μέσα στο αεροπλάνο.

Το παράξενο περιστατικό συνέβη την 1η Φεβρουαρίου στην πτήση 2221 της Alaska Airlines, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, λίγο πριν την απογείωση.

Στο βίντεο βλέπουμε τον αεροσυνοδό να χτυπά τον επιβάτη αρκετές φορές, προσπαθώντας να τον κάνει να αφήσει τα μαλλιά της συνεπιβάτισσάς του.

Την ίδια ώρα, άλλοι επιβάτες προσπαθούν να επέμβουν και να τον βοηθήσουν.

Τελικά αφού η γυναίκα απελευθερώνεται από τα χέρια του συνεπιβάτη της, σηκώνεται όρθια και απομακρύνεται. Ο αεροσυνοδός παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να κρατά το χέρι του άνδρα που συνέχιζε να φωνάζει δυνατά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Passenger having psychotic episode grabs hair of woman in front of him. Flight attendant throat punches him until he finally lets go.

(Alaska Airlines flight 2221) pic.twitter.com/ePeSLH6b4l

— Judy HS (@JudyHS13) February 9, 2025