Ενώ περίμενε την πτήση του, ένας επιβάτης της British Airways κατέγραψε τη στιγμή που κεραυνός χτυπά το αεροπλάνο με το οποίο θα επέστρεφε σπίτι του την Παρασκευή (24/1).

Το περιστατικό συνέβη στο αεροδρόμιο Guarulhos στο Σάο Πάολο της νότιας Βραζιλίας, όπου ο επιβάτης Bernhard Warr ανέφερε ότι μια «σφοδρή καταιγίδα» έφτασε στην περιοχή.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναβληθούν οι πτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικής του.

«Καθώς κοιτούσαμε έξω από το παράθυρο, ήταν ξεκάθαρο ότι οι κεραυνοί έπεφταν κοντά στον αεροδιάδρομο. Οπότε πήγα να τραβήξω μερικά πλάνα, σκεπτόμενος ότι θα ήταν ωραίο να έχω το αεροπλάνο μας στο πλάνο», είπε ο Warr. «Στάθηκα τυχερός, και ο κεραυνός χτύπησε ακριβώς μπροστά μου!», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο βλέπουμε τον κεραυνό να χτυπά το αεροπλάνο με το οποίο θα πέταγε ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο:

Amazing video captures lightning striking a British Airways A350-1041 at Sao Paulo Guarulhos International Airport.

Following an inspection the aircraft continued to its destination with a 6 hour delay.

📹 @bernaldinho79 pic.twitter.com/xNnTXmBCJ4

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 25, 2025