Η στιγμή που κεραυνός χτυπά αεροπλάνο λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του στο Αρκάνσας των ΗΠΑ κόβει την ανάσα.

Λίγα λεπτά αφότου το αεροσκάφος της American Eagle προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ένας κεραυνός χτύπησε την ουρά του κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το Embraer E175 περίμενε να περάσει η καταιγίδα πριν κατευθυνθεί προς την πύλη, όταν ο κεραυνός το «διαπέρασε».

Ο άνθρωπος που κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή που ο κεραυνός πέφτει στο αεροπλάνο, ο οποίος κατονομάζεται στο Viral Press ως Jason William Hamm, ακούγεται να μιλάει για μια προηγούμενη αστραπή που έπεσε λίγο νωρίτερα, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι χτύπησε το αεροπλάνο αλλά ωραίο βίντεο».



Δευτερόλεπτα αργότερα, μια άλλη αστραπή χτυπά την ουρά του αεροσκάφους, με τους θεατές να φωνάζουν από ενθουσιασμό αλλά και φόβο.

Σπινθήρες φαίνονται να βγαίνουν από την ουρά και ακούγονται… επιφωνήματα.

Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.

