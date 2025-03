Τα 100 εκατομμύρια του Στίβεν Έι Σμιθ και το… πέσιμο του «μπαμπά» Λεμπρόν Τζέιμς

Νέο πενταετές συμβόλαιο από το ESPN πήρε ο Στίβεν Έι Σμιθ με τον 57χρονο δημοσιογράφο μα υπογράφει μέχρι το 2030 για το τρελό ποσό των 100 εκατωμμυρίων, αλλά νασυγκρούεται με το «καλημέρα» με τον θρύλο του ΝΒΑ, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Σμιθ θα συνεχίσει στην εκπομπή First Take, δηλώνει ότι δεν ισχύουν οι φήμες που αναφέρουν ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, ωστόσο θα συμμετέχει σε σχετικές εκπομπές άλλων δικτύων καθώς δεν θα συμμετέχει στο pre-game πρόγραμμα του ESPN, στο «NBA Countdown».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά την νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Νιου Γιορκ Νικς πλησίασε τον Σμιθ περισσότερο ως πατέρας παρά ως αθλητής (και με τα δίκια του) αφού ο Αμερικανός δημοσιογράφος δεν έχει σταματήσει να ισχυρίζεται πως ο γιος του Τζέιμς, Μπρόνι Τζέιμς βρίσκεται στο NBA χάρη στον πατέρα του κάτι που φαίνεται να του έχει γίνει εμμονή.

«Δεν ήταν ένας μπασκετμπολίστας αυτός που μου επιτέθηκε. Ήταν ένας πατέρας. Θα μπορούσα να είμαι εκνευρισμένος γι’ αυτό, όμως μιλάμε για έναν καταπληκτικό γονέα. Ήξερε πώς να έρθει σε επαφή μαζί μου, δεν το έκανε, ήξερε πώς να με συναντήσει, αλλά δεν το έκανε. Μου επιτέθηκε στο γήπεδο, ήρθε και μου είπε αυτά που είχε να μου πει» ήταν μεταξύ άλλων αυτά που είπε ο Σμιθ στο First Take της Παρασκευής.

Για την ιστορία ο Μπρόνι Τζέιμς ήταν second round pick στο νούμερο 55 με το «κράξιμο» προς τα πρόσωπό του να φαίνεται λες και ήταν μέσα στα πρώτα picks.

Stephen A. Smith confirms LeBron James confronted him to talk about Bronny pic.twitter.com/7K0tcbQPmi

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 7, 2025