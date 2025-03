Η Ρωσία τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της ιδέας ν’ αναπτυχθούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, τόνισε σήμερα Τρίτη ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, αντιπρόσωπος της Μόσχας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, μέσω Χ (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Leonhard Foeger, επάνω, ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ).

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι αμερόληπτη, κι οι ειρηνευτικές δυνάμεις οφείλουν να είναι αμερόληπτες»

«Η ιδέα της υποθετικής ανάπτυξης ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, για να το θέσω ήπια, είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη για τουλάχιστον δύο λόγους: πρώτον, η ΕΕ δεν είναι αμερόληπτη ενώ οι ειρηνευτικές δυνάμεις υποτίθεται ότι είναι αμερόληπτες και, δεύτερον, η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη» έγραψε ο Ουλιάνοφ.

The idea of hypothetical deployment of European peacekeepers in Ukraine, to put it gently, is highly questionable for at least two reasons: first, the EU is not impartial while peacekeepers are supposed to be impartial and, second, Russia is categorically against.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 3, 2025

Οι «ευρωπαϊκές» αποφάσεις

Κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής προχθές στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών – μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και του Καναδά, συμφωνήθηκε ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον ν’ αναλάβει την ευθύνη για την υπεράσπιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Οι ηγέτες, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατέληξαν σε τέσσερα βασικά σημεία:

Να συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία όσο ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και ν’ αυξηθεί η οικονομική πίεση στη Ρωσία.

Οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι για οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας που θ’ αποτρέψουν περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Στη συγκρότηση μιας «συμμαχίας προθύμων», όπως τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η οποία θα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την Ουκρανία.