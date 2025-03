Μια ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε χθες Δευτέρα ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πόλης και στα συστήματα θέρμανσης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Ενας βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο κυβερνήτης Ολεχ Κίπερ στο Telegram. «Υπάρχουν αυτήν τη στιγμή διακοπές ηλεκτροδότησης σε μέρη της πόλης».

#BREAKING #Ukraine #Russia Odessa is under attack by Russian drones. pic.twitter.com/3mfxBf2qLX

Ο δήμαρχος της Οδησσού Χενάντιι Τρουχάνοφ τόνισε ότι η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας τρεις μονάδες λεβήτων, ωθώντας αξιωματούχους να προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας για ν’ αποκαταστήσουν τη θέρμανση στους κατοίκους της πόλης.

Ο ιστότοπος της DTEK Odessa Electric Networks αναφέρει ότι πραγματοποιούνται διακοπές ρεύματος στις περιφέρειες Kievsky και Primorsky της Οδησσού, όπου συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής.

«Ο εξοπλισμός έχει καταστραφεί και δεν είμαστε ακόμη σε θέση να παράσχουμε ηλεκτρικό ρεύμα σε όλους τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και εργαζόμαστε συνεχώς για να αποκαταστήσουμε μια σταθερή παροχή ρεύματος», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, από πτώσεις συντριμμιών αλλά και από το ωστικό κύμα των εκρήξεων προκλήθηκαν ζημιές σε δύο ιδιωτικές κατοικίες κι ένα επιχειρηματικό κέντρο.

After a series of explosions in Odessa, electricity went out in several areas of the city pic.twitter.com/MPqwbMFTJu

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 3, 2025