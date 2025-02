Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε πριν λίγες ώρες στο Truth Social ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ενδεχομένως δείχνει το πώς έχει φανταστεί ο ίδιος τη Γάζα στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως ο 78χρονος αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει αρκετές φορές πως οι ΗΠΑ θα πάρουν τη Γάζα και θα τη μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Το βίντεο ξεκινά δείχνοντας την κατεστραμμένη Γάζα και στο επόμενο πλάνο την βλέπουμε μεταμορφωμένη σε έναν παραθαλάσσιο παράδεισο, με φοίνικες, εξωτικές παραλίες, ουρανοξύστες και πολυτελή γιοτ.

Στο βίντεο βλέπουμε επίσης έναν χρυσό ουρανοξύστη που φέρει το όνομα «Trump Gaza» αλλά και ένα τεράστιο χρυσό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ να δεσπόζει στο κέντρο της Γάζας.

Επίσης, εμφανίζεται ένα παιδί που περπατάει στον δρόμο κρατώντας έναν τεράστιο χρυσό μπαλόνι με το κεφάλι του αμερικανού προέδρου.

Αποκορύφωμα όλων ο ίδιος ο Τραμπ που φαίνεται να διασκεδάζει παρέα με μια χορεύτρια σε ένα κλαμπ και έπειτα να πίνει κοκτέιλ στην πισίνα μαζί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανάρτηση του Τραμπ με το βίντεο:

Από το viral βίντεο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εμφανίζεται σε αρκετά στιγμιότυπα. Άλλοτε καθισμένος στην παραλία τρώγοντας και άλλοτε να περπατά και να πετά δολάρια στον αέρα για τον κόσμο.

Όση ώρα παίζει το βίντεο, ακούγεται ένα τραγούδι με τους στίχους να λένε:

«Ο Ντόναλντ έρχεται να σας απελευθερώσει,

φέρνει το φως για να δείτε όλοι,

όχι άλλα τούνελ, όχι άλλος φόβος,

η Γάζα του Τραμπ είναι επιτέλους εδώ!».

Ολόκληρο το βίντεο:

Holy Shlit. President Trump just posted Trump Gaza on his Truth Social account. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o44mmbtyk8

— Based DK (@Back_2TheMiddle) February 26, 2025