«Σαλάχ και Φαν Ντάικ θα ανανεώσουν με τη Λίβερπουλ»

Η υπόθεση ανανέωσης των συμβολαίων του Μοχάμεντ Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ με την Λίβερπουλ είναι ένα σήριαλ που θα έχει χαρούμενο τέλος.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η «Τelegraph» καθώς σε δημοσίευμα της αναφέρει πως και οι δύο ποδοσφαιριστές θα ανανεώσουν την συνεργασία τους με τους «Ρεντς».

Παράλληλα, το αγγλικό μέσο σημειώνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην περίπτωση του Αλεχάντερ – Αρνολντ που θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.

