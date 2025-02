Η Euroleague έχει 8 αγωνιστικές ακόμη για να τελειώσει η regular season και ήδη τα μοντέλα υπολογισμού έχουν πάρει «φωτιά». Ένα από αυτά έβγαλε τον πιθανότερο αντίπαλο του Ολυμπιακού με βάση την πιθανή θέση που θα κατακτήσει η ομάδα του Πειραιά.

Με βάση το μαθηματικό μοντέλο του «Figurei8ht» που βασίζεται στα offensive / defensive ratings και στα Elo rankings, οι «ερυθρόλευκοι» κατά 91% θα τερματίσουν στην κορυφή της βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει ότι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με τον 8ο της κατάταξης.

Μάλιστα η πρόβλεψη είναι πως θα κάνουν 25 νίκες σε 34 αγωνιστικές. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 19-7 και φυσικά βρίσκεται στην πρώτη θέση της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν 13,9% πιθανότητες να βρουν απέναντί τους την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αν και εφόσον εκείνη μπει στην οκτάδα και ακολουθούν με 12,8% η Μπαρτσελόνα που δεν κάνει καθόλου καλή σεζόν, με 10,7 η Ρεάλ Μαδρίτης και με 10,4% η Παρί.

Δεδομένα δεν τους λες και εύκολους αντιπάλους τους πιθανούς του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί να τερματίσει στην 1η θέση και να έχει δυσκολότερο έργο για πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, ειδικά αν τεθεί αντιμέτωπος με μία από τις δύο ισπανικές, οι οποίες ναι μεν μπορεί να μην έχουν καλή εικόνα στη regular season, όμως στα playoffs δεδομένα θα παρουσιαστούν όπως πρέπει αφού το διακύβευμα της πρόκρισης θα είναι τεράστιο.

