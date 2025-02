Ανάβουν… φωτιές στο εξωτερικό: «Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται έντονα για τον Σέιμπεν Λι» (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα στα γκαρντ, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ είναι τραυματίας και θα μείνει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Ο Τεξανός γκαρντ έχει χάσει αρκετά ματς το τελευταίο διάστημα, συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις και στο λιμάνι αποφάσισαν, σε συνεννόηση και με τον παίκτη να πάνε σε συντηρητική αγωγή για περίπου έναν μήνα.

Παρά το γεγονός, ότι ο Ολυμπιακός διέψευσε ότι βρίσκεται στην αγορά για να πάρει αντι-Γουόκαπ πριν από μερικές μέρες, στο εξωτερικό γίνεται… χαμός με ονόματα που μπορεί να απασχολήσουν τους ερυθρόλευκους. Ένα από αυτά λοιπόν φέρεται να είναι και ο Σέιμπεν Λι, που αγωνίζεται στη Μανίσα και στο ξεκίνημα της σεζόν έπαιζε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γκαρντ παρότι έχει αγωνιστεί φέτος στη Euroleague, έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής, καθώς πλέον αγωνίζεται στο τούρκικο πρωτάθλημα.

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει απασχολήσει και απασχολεί ακόμη ομάδες της Euroleague και μπορεί με ένα μικρό ποσό να μείνει ελεύθερος από τη Μανίσα. Αξίζει να σημειωθεί πως η διορία για τις μεταγραφές στη Euroleague ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου και ουσιαστικά αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να ασχοληθεί με την περίπτωση του έχει 72 ώρες μπροστά του για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Ο Σέιμπεν Λι εξετάζεται με ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να πείσει τη Μανίσα να δεχτεί αυτό που αρνήθηκε στη Φενέρ πριν πάρει ΜακΚόλουμ».

Ο 25χρονος combo γκαρντ έπαιξε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ από τον Οκτώβριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις στην EuroLeague, με μέσο όρο 12,0 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 19,3 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, έχει πάνω από 300 ματς στο NBA και πρόκειται για έναν παίκτη που έχει το σκοράρισμα, ενώ μπορεί και να δημιουργήσει, αλλά και να πάει στο ένας με έναν.

