Ο «χάρτης» της νέας Euroleague: Η αύξηση των ομάδων και οι δύο όμιλοι – Τι γίνεται με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η Euroleague κάθε χρόνο εξελίσσεται και μεγαλώνει και πλησιάζει όλο και περισσότερο στα πρότυπα του NBA σε όλους τους τομείς.

Όπως όλα δείχνουν, η Euroleague θα έχει νέο φορμάτ και μάλιστα άμεσα (ακόμη και από τη νέα σεζόν), ενώ έρχονται και νέες… προσθήκες στη Λίγκα που θα αλλάξουν τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή, σε συνεννόηση με τις ομάδες, αλλά και το ΝΒΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο να χωρίσει τη διοργάνωση σε δυτική και ανατολική περιφέρεια αυξάνοντας τις ομάδες σε 20, με το «Buzz Court» να παρουσιάζει τους δύο πιθανούς ομίλους.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, στη Δύση πιθανότατα θα βρίσκεται η Μονακό, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Άλμπα Βερολίνου, η Βίρτους Μπολόνια, η Αρμάνι Μιλάνο, η Βιλερμπάν, η Παρί και η Μπασκόνια.

Από την άλλη, στην Ανατολή λέγεται πως θα ενταχθούν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενέρμπαχτσε, η Αναντολού Εφές, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

