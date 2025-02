Ολοκληρώθηκε η εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) να αναδεικνυονται νικητές με ένα ποσοστό κάτω από το 30%. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με ποσοστό κοντά στο 20% διπλασίασε τα ποσοστά της και πανηγυρίζει. Για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) το 16,1% αποτελεί ξεκάθαρη ήττα.

Η αισιοδοξία που προσπαθούσε να εμφυσήσει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Όλαφ Σολτς δεν απέδωσε καρπούς και οι «χαμηλές πτήσεις» του κόμματος του δεν αποκλείεται να προκαλέσουν εσωστρέφεια και να καθορίσουν το πολιτικό του μέλλον. Το ενδεχόμενο συμμετοχής ως μικρότερος εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες δεν είναι η καλύτερη αφετηρία για μια διαδικασία ανανέωσης.

Ανατρέχοντας στα στατιστικά και το Europe Elects οι εκλογικές επιδόσεις του SPD είναι οι χειρότερες από το 1887 όταν το ποσοστό του ήταν 10,1%. Στο γράφημα που «μετρά» από το 1990 μέχρι και τη σημερινή εκλογική μάχη, το αμέσως επόμενο «χαμηλό» ήταν στις εκλογές του 2017 με 20,5%.

Germany, national parliament election today:

Centre-left SPD (S&D) is set to score 16% according to the Infratest dimap exit poll for ARD. It would be the party’s worst result in any nationwide election since the 1887 election, when it won 10.1% of the vote.

➤… pic.twitter.com/yvepIgPvr0

— Europe Elects (@EuropeElects) February 23, 2025