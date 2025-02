Τσάμπιονς Λιγκ: «Αστεράτα» ζευγάρια στους «16»

Φτάσαμε στην φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ και ήδη απολαμβάνουμε θέαμα και ζούμε μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές με το νέο σύστημα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Τα πλέι οφ ολοκληρώθηκαν με μεγάλες συγκινήσεις, ανατροπές, εκπλήξεις αλλά και εμφατικές παρουσίες.

Παρί, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Φέγενορντ, Ρεάλ, Μπάγερν, Μπριζ και Ντόρτμουντ πήραν τα 8 εισιτήρια και θα συναντήσουν τις ομάδες από το top-8 που περιμένουν μετά την απευθείας πρόκρισή τους.

Και ποιος να το έλεγε βέβαια σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα που πήραν πρώτη και δεύτερη θέση πως κατά 50% στους «16» θα βρουν στον δρόμο τους την ιδιαίτερα φορμαρισμένη Παρί Σεν Ζερμέν που διέλυσε με 10-0 την Μπρεστ στα δύο ματς (3-0 εκτός, 7-0 εντός) σε ένα από τα σίγουρα «αστεράτα» ζευγάρια που θα προκύψουν στην κλήρωση της Παρασκευής.

Άρσεναλ και Ίντερ από την άλλη που πήραν 3η και 4η θέση θα παίξουν με Ολλανδικές ομάδες καθώς Αιντχόβεν και Φέγενορντ τις περιμένουν. Έστειλαν σπίτι τους την Γιουβέντους και την Μίλαν αντίστοιχα και συνεχίζουν να ονειρεύονται.

Ατλέτικο και Λεβερκούζεν από την άλλη (5η και 6η στην βαθμολογία αντίστοιχα) ξέρουν πως θα ψάξουν υπερβάσεις. Τους περιμένουν Ρεάλ και Μπάγερν στο «ζευγάρωμα». Πιθανότατα να έχουμε ντέρμπι Μαδρίτης και Γερμανικό «εμφύλιο»!

Λιλ και Άστον Βίλα από την άλλη πήραν τα τελευταία δύο εισιτήρια στο top-8 αλλά η μοίρα τους έπαιξε πολύ καλύτερο «παιχνίδι» από ότι στις πρώτες Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα. Μπριζ ή Ντόρτμουντ θα βρεθούν στο δρόμο τους στην 4αδα που όλα είναι ανοικτά, που ουσιαστικά δεν υπάρχει φαβορί αλλά μεγάλες παρουσίες και εκπλήξεις όπως η Μπρίζ του Τζόλη.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λίβερπουλ (1η) ή Μπαρτσελόνα (2η) vs – Παρί (15η) ή Μπενφίκα (16η)

Άρσεναλ (3η) ή Ίντερ (4η) vs Γιουβέντους (20η) – Αϊντχόφεν (14η) ή Φέγενορντ (19η)

Ατλέτικο (5η) ή Λεβερκούζεν (6η) vs Ρεάλ (11η) ή Μπάγερν (12η)

Λιλ (7η) ή Άστον Βίλα (8η) vs Μπριζ (24η) ή Ντόρτμουντ (10η)

Το πανόραμα των playoffs του Champions League

Οι πρώτοι αγώνες

Μπρεστ – Παρί 0-3

Σπόρτινγκ – Ντόρτμουντ 0-3

Γιουβέντους – Αϊντχόφεν 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 2-3

Μπριζ – Αταλάντα 2-1

Σέλτικ – Μπάγερν 1-2

Μονακό – Μπενφίκα 0-1

Φέγενορντ – Μίλαν 1-0

Οι δεύτεροι αγώνες

Μίλαν – Φέγενορντ 1-1

Μπενφίκα – Μονακό 3-3

Αταλάντα – Μπριζ 1-3

Μπάγερν – Σέλτικ 1-1

Ντόρτμουντ – Σπόρτινγκ 0-0

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Παρί – Μπρεστ 7-0

Αϊντχόφεν – Γιουβέντους 3-1 (παράταση, 2-1 κ.δ.)