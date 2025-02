«One to One: John & Yoko»: Το νέο ντοκιμαντέρ που εισβάλλει στη σκέψη του θρυλικού Τζον Λένον

Η Magnolia Pictures αναλαμβάνει τα δικαιώματα της Βόρειας Αμερικής για το ντοκιμαντέρ «One to One: John & Yoko» του Κέβιν Μακντόναλντ, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας, είναι μια αποκαλυπτική ματιά στους 18 μήνες που ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο έζησαν στο Γκρίνουιτς Βίλατζ στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Το ντοκιμαντέρ δίνει πρόσβαση σε υλικό που δεν έχει ξαναδεί κανείς ποτέ, άλλα και την ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς στις μέρες μας την ολοκληρωμένη συναυλία του Λένον. Ο Σον Όνο Λένον, ο γιος του ζευγαριού, επέβλεψε την ηχητική ανακατασκευή της συναυλίας στην ταινία.

Η πλοκή του ντοκιμαντέρ

Στις 30 Αυγούστου 1972, στη Νέα Υόρκη, ο θρυλικός μουσικός έδωσε τη μοναδική του συναυλία μετά την αποχώρησή του από τους Beatles: τη φιλανθρωπική συναυλία One to One στο Madison Square Garden. Τα πλάνα από τη συναυλία είναι η αρχή στο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ Μακντόναλντ για τη ζωή του Τζόν Λένον και της Γιόκο Όνο.

Το 1971 το ζευγάρι είχε μόλις φτάσει στις ΗΠΑ – ζούσε σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα στο Γκρίνουιτς Βίλατζ και παρακολουθούσε μετά μανίας προγράμματα της αμερικανικής τηλεόρασης. Καθώς το δίδυμο βιώνει έναν χρόνο αγάπης και «μεταμόρφωσης», αρχίζει να αλλάζει οπτική αναφορικά με το πώς προσεγγίζει την διαμαρτυρία – οδηγώντας τελικά στη συναυλία One to One, η οποία εμπνεύστηκε από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Τζεράλντο Ριβέρα που παρακολούθησαν στην τηλεόραση.

«Μια αποκάλυψη»

«Το ‘One to One: John & Yoko’ είναι μια αποκάλυψη», δήλωσαν οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Magnolia Pictures, Ίμον Μπόουλς και Ντόρι Μπέγκλεϊ. «Ο Κέβιν Μακντόναλντ μας έδωσε μια απίστευτα φρέσκια, θαυμάσια ανθρώπινη και αποκαλυπτική ματιά στο εμβληματικό ζευγάρι».

«Είμαι προσωπικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω με τις ομάδες της Magnolia και της HBO για να δώσουμε στο One to One: John & Yoko τη φιλόδοξη κινηματογραφική κυκλοφορία που πάντα ονειρευόμουν για αυτή την ταινία», δήλωσε ο Μακντόναλντ.

«Πρόκειται για μια ταινία για τη μουσική, την αγάπη και την πολιτική του έτος 1972 – μια χρονική περίοδο που μοιάζει απίστευτα με τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είμαι ευγνώμων στον Σον Λένον και στα Mercury Studios που μου εμπιστεύτηκαν την απίστευτη συναυλία One to One».

Το One to One: John & Yoko επιμελήθηκε και συν-σκηνοθέτησε ο Σαμ Ράις-Έντουαρντς, με παραγωγούς τους Πίτερ Γουόρσλεϊ, ΜακΝτόναλντ και Άλις Γουεμπ.

*Πηγή: Deadline