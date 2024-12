«Ένα φιλί για καληνύχτα στον αδερφό μου»: Οι γιοι του Τζον Λένον σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές τους

Οι γιοι του Τζον Λένον, Σον και Τζούλιαν, πέρασαν πρόσφατα χρόνο μαζί σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση.

Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, ο Τζούλιαν, 61 ετών — ο οποίος είναι γιος του θρυλικού μέλους των Beatles από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του Σίνθια Λένον – μοιράστηκε στο Instagram τρεις νέες φωτογραφίες με τον Σον, 49 ετών. Οι δυο τους βρίσκονταν στο The Dakota, την πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη όπου ζούσε κάποτε ο διάσημος πατέρας τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ένα φιλί για καληνύχτα στον αδερφό μου, μετά από ένα βράδυ που περάσαμε μαζί, τρώγοντας δείπνο και συζητώντας μέχρι αργά, στο The Dakota. Κάτι που σπάνια καταφέρνουμε να κάνουμε… Ευγνώμων.»

Σε μία από τις φωτογραφίες, φαίνεται ο Τζούλιαν να φιλάει τον αδερφό του στο μάγουλο, ενώ σε άλλη ο Σον -του οποίου η μητέρα είναι η Γιόκο Όνο – ετοιμάζεται να φάει ένα μπολ με noodles στην κουζίνα, περιτριγυρισμένος από κουτιά με φαγητό. Η τελευταία φωτογραφία δείχνει μία ψηλή ξύλινη πόρτα, πιθανόν στο The Dakota.

Ο Τζον και η Όνο, 91 ετών, μετακόμισαν στο The Dakota το 1973. Σύμφωνα με τους The New York Times, το ζευγάρι είχε κάποτε πέντε διαμερίσματα στο συγκρότημα στο Upper West Side, που χρησίμευαν όχι μόνο ως κύρια κατοικία, αλλά και ως ξενώνας, αποθηκευτικός χώρος και στούντιο για την Όνο. Μόνο ο χώρος διαμονής και το στούντιο είχαν συνολική έκταση σχεδόν 560 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Τζον Λένον πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μπροστά από την είσοδο του κτιρίου τον Δεκέμβριο του 1980, σε ηλικία 40 ετών.

Πριν από τον θάνατό του, ο Τζον είχε ποζάρει σε μια αξέχαστη φωτογραφία με τους δύο γιους του, που τραβήχτηκε στο The Dakota την περίοδο των Χριστουγέννων, τον Δεκέμβριο του 1977.

Αν και ο Τζούλιαν δεν έζησε ποτέ στο κτίριο, ο Σον μεγάλωσε εκεί και ήρθε κοντά με τη γειτόνισσα και θρυλική μουσικό Ρομπέρτα Φλακ. «Ήμουν πολύ τυχερός που μεγάλωσα με την πιο κουλ γειτόνισσα στον κόσμο», είπε ο Σον στο ντοκιμαντέρ «Roberta», που καταγράφει τη ζωή της Φλακ. «Στην αρχή, δεν την έβλεπα καν ως αυτήν την απίστευτη καλλιτέχνιδα και μουσικό – ήταν απλώς η πολύ κουλ γειτόνισσά μας. Τη φωνάζαμε θεία Ρομπέρτα και ήμασταν πολύ κοντά».

Το 2010, η Φλακ, 87 ετών, μίλησε για την περίοδο που ζούσε στο θρυλικό κτήριο The Dakota σε μια συνέντευξη στους The New York Times. Θυμήθηκε ότι το κτίριο ήταν «γεμάτο από διάσημους ανθρώπους», αλλά οι περισσότεροι, όπως και η ίδια, «προτιμούσαν να κρατούν τις αποστάσεις τους».

Επίσης, ανέφερε πως είχε παρακολουθήσει τον Σον και τον Τζον να περνούν χρόνο μαζί, λέγοντας: «Ο Σον αγαπούσε τον πατέρα του. Υπήρχε πολλή τρυφερότητα, κρατιούνταν χέρι-χέρι και κοιτούσαν ψηλά»

Ο Τζούλιαν γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, στις 8 Απριλίου 1963. Το πλήρες όνομά του ήταν αρχικά Τζον Τσαρλς Τζούλιαν Λένον, αλλά το 2020 αποφάσισε να το αλλάξει σε Τζούλιαν Τσαρλς Τζον Λένον. Όπως και ο πατέρας του, είναι επιτυχημένος μουσικός. Έχει κυκλοφορήσει επτά στούντιο άλμπουμ μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Jude το 2022, μια αναφορά στο κλασικό τραγούδι των Beatles «Hey Jude» του 1968, που γράφτηκε από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Σον γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1975, την ημέρα που ο Τζον έκλεινε τα 35 του χρόνια. Ο Σον είναι επίσης ταλαντούχος μουσικός. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα σόλο άλμπουμ, πέντε με τη μητέρα του και τρία με το ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium. Επιπλέον, είναι μουσικός παραγωγός και έχει συμμετάσχει σε πολλές δισκογραφικές δουλειές, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ «Lust for Life» της Λάνα Ντελ Ρέι το 2017.

* Πηγή: Grace