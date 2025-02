Η Μίρα Μουράτι, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI, ξεκίνησε μια ανταγωνιστική start-up τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνεται στο να καταστήσει την τεχνολογία ευρέως προσβάσιμη.

Η Μουράτι, 36 ετών, παρουσίασε την Τρίτη το Thinking Machines Lab, έναν οργανισμό προϊόντων και έρευνας, ο οποίος στοχεύει να κάνει «τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πιο ευρέως κατανοητά, προσαρμόσιμα και γενικά ικανά».

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπό της ανέφερε ότι «η γνώση του πώς εκπαιδεύονται αυτά τα συστήματα συγκεντρώνεται στα κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια, περιορίζοντας τόσο τον δημόσιο διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη όσο και τις ικανότητες των ανθρώπων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη».

Follow us @thinkymachines for more updates over the coming weeks https://t.co/OgRitrtwWx

— Mira Murati (@miramurati) February 18, 2025