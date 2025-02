Οι ΗΠΑ και η Ινδία θ’ αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να επανεξισορροπηθεί το ισοζύγιο των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών των δυο κρατών, εξήγγειλαν χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Ναρέντρα Μόντι, αριστερά, και Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο).

«Σήμερα, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Ινδίας είναι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια και ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε σύμφωνοι ν’ αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για να διορθωθεί» αυτή η κατάσταση, που διαρκεί «εδώ και πολύ καιρό» και είχε παραμεληθεί, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας θα εργαστούν για να κλειστεί πολύ σύντομα αμοιβαία επωφελής συμφωνία για το εμπόριο», επιβεβαίωσε ο Ναρέντρα Μόντι.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε επίσης πως οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στην Ινδία μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35.

«Από φέτος, θ’ αυξήσουμε τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στην Ινδία κατά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Προετοιμαζόμαστε επίσης να προμηθεύσουμε (…) μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Ινδία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε επίσης, χθες Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Ελον Μασκ, με τον οποίο συζήτησε θέματα όπως το διάστημα, η κινητικότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο ινδός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X.

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India’s efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.’ pic.twitter.com/7xNEqnxERZ

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025