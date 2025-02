Συνάντηση του Ινδού πρωθυπουργού με τον Ελον Μασκ – Τι συζήτησαν

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Ιλον Μασκ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου συζήτησαν θέματα όπως το διάστημα, η κινητικότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία, ανέφερε ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

Ο πρωθυπουργος της Ινδίας βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα και είναι μεταξύ των πρωτων ξένων ηγετών που συναντώνται με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Η συζήτησή τους άγγιξε επίσης τις ευκαιρίες εμβάθυσης της συνεργασίας στις αναδυόμενες τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση», ανέφερε ξεχωριστά το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε ανακοίνωσή του.

Στην ανάρτηση του Ναρέντρα Μόντι στο «Χ», που ανήκει στον συνομιλητή του, ο Ινδός πρωθυπουργος γράφει χαρακτηριστικά :

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον @elonmusk (Ιλον Μασκ) στην Ουάσιγκτον. Συζητήσαμε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα οποία είναι παθιασμένος, όπως το διάστημα, η κινητικότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία. Μίλησα για τις προσπάθειες της Ινδίας προς τη μεταρρύθμιση και την προώθηση της «Ελάχιστης κυβέρνησης, μέγιστης διακυβέρνησης».

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India’s efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.’ pic.twitter.com/7xNEqnxERZ

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025