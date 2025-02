Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη «δολοφονία» ηλικιωμένου ομήρου της Χαμάς

Ένας 86χρονος Ισραηλινός που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κιμπούτς Κισουφίμ στο νότιο Ισραήλ, όπου ζούσε ο όμηρος.

«Με βαριά καρδιά, εμείς, τα μέλη του κιμπούτς, λάβαμε σήμερα το πρωί την είδηση του φόνου του αγαπημένου μας φίλου Σλόμο Μανσούρ, ηλικίας 86 ετών, που είχε απαχθεί από το σπίτι του στο κιμπούτς Κισουφίμ κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», σύμφωνα με ανακοίνωση του κιμπούτς.

Σε μήνυμά του για τον 86χρονο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια και ανέφερε ότι ο 86χρονος Μανσούρ ήταν «οικοδόμος της χώρας και ιδρυτής του κιμπούτς Κισουφίμ» προσθέτοντας ότι ως παιδί ήταν επιζών του πογκρόμ Φαρχούντ που διεξήχθη εναντίον των Εβραίων της Βαγδάτης στο Ιράκ.

«Συμμεριζόμαστε το βαθύ πένθος της οικογένειας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να τον φέρουν πίσω για ταφή στο Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα μέχρι να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανάρτηση έκανε και ο αντισυνταγματάρχης των IDF, Nadav Shoshani.

Ανέφερε πως ο Μανσούρ ήταν ο γηραιότερος όμηρος της Χαμάς.

«Εκπρόσωποι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ενημέρωσαν την οικογένεια του Σλόμο Μανσούρ, ο οποίος απήχθη βίαια από το κιμπούτς Κισουφίμ στη Λωρίδα της Γάζας, ότι δολοφονήθηκε από τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ότι το σώμα του κρατείται όμηρος στη Γάζα.

»Ο Σλόμο, σε ηλικία 86 ετών, ήταν ο γηραιότερος όμηρος. Ως παιδί, είχε επιζήσει από τα βίαια πογκρόμ κατά των Εβραίων στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μόνο για να πέσει θύμα, δεκαετίες αργότερα, της βίαιης τρομοκρατίας της Χαμάς.

»Στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Μανσούρ και στους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

IDF representatives have informed the family of Shlomo Mantsur, who was brutally abducted from Kibbutz Kissufim into the Gaza Strip, that he was murdered by the Hamas terrorist organization on October 7, 2023, and that his body is being held hostage in Gaza.

At 86 years old,… pic.twitter.com/Z1k1AEAHQC

