Το πρόγραμμα της Euroleague μέχρι το φινάλε, το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός

Η Euroleague βάζει… λουκέτο για δύο εβδομάδες λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και με την επιστροφή τους θα μπούμε για τα καλά στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου. Οκτώ αγωνιστικές απομένουν για να μάθουμε την τελική κατάταξη και πως θα διαμορφωθεί ο χάρτης των πλέι οφ μέχρι το Final Four.

Η σελίδα «Clutch Data» έβαλε κάτω τα δεδομένα και ανέλυσε το πρόγραμμα όλων των ομάδων, διαχωρίζοντας ποιες θα έχουν το πιο «εύκολο» έργο και ποιες θα πρέπει να… υπερβάλουν εαυτόν για να φτάσουν εκεί που θέλουν με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Σε αυτές τις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν ο Ολυμπιακός έχει το δεύτερο πιο εύκολο πρόγραμμα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σελίδα. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν να αντιμετωπίσουν εντός Παρτίζαν, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα, Μονακό και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ εκτός έχουν Βίρτους Μπολόνια, Βιλερμπάν και Άλμπα Βερολίνου. Με το ποσοστό δυσκολίας να φτάνει το 40,7%.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη μέση, έχοντας το 9ο πιο εύκολο πρόγραμμα. Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν εντός Ρεάλ Μαδρίτης, Άλμπα Βερολίνου, Παρί και Ερυθρό Αστέρα, ενώ εκτός Βιλερμπάν, Ολυμπιακό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό. Το ποσοστό δυσκολίας του προγράμματος του «τριφυλλιού» φτάνει το 51,6%.

📊 During these two long weeks until #EuroLeague returns, let’s analyze the Strength of Schedule for the final sprint (last 8 rounds)!

Toughest remaining paths:

1⃣ Zalgiris (61.6% SoS)

2⃣ Monaco (57.7%)

3⃣ Bayern (55.9%)

Most favorable schedules:

1⃣ Efes (38.2%)

2⃣ Olympiacos… pic.twitter.com/zRowCFeFGN

— Clutch Data (@clutchdata_) February 10, 2025