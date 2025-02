Η μεταμόρφωση της Αντζελίνα Τζολί: Από ψυχρή ντίβα σε «φιλαράκι» με άλλες celebrities του Χόλιγουντ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ονόματα της μεγάλης οθόνης εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. Η Αντζελίνα Τζολί έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ, έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ μόλις σε ηλικία 25 ετών, ενώ δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στις θέσεις των παραγωγό και σκηνοθέτη.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η 49χρονη ηθοποιός, δεν έμοιαζε σαν τους/ις άλλους/ες σταρ του Χόλιγουντ. Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της Μπραντ Πιτ ήταν κολλητός με άλλα αστέρια της μεγάλης οθόνης, όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Ματ Ντέιμον και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Αντζελίνα Τζολί είχε δημιουργήσει μια «αντικοινωνική» εικόνα.

Από τις συνεντεύξεις της μέχρι τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, προωθούσε αρκετά το image της «ψυχρής ντίβας», που δεν ήθελε πολλά πολλά και κολλητιλίκια με άλλους celebrities του Χόλιγουντ. Άλλωστε, σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε δηλώσει ότι «οι καλύτεροί μου φίλοι είναι τα παιδιά μου». Ωστόσο, αυτό πλέον, έχει αρχίζει να αλλάζει.

Τους τελευταίους μήνες η Αντζελίνα Τζολί ρίχνει «γέφυρες» σε άλλες σταρ της μεγάλης οθόνης, προσπαθώντας να δημιουργήσει τον δικό της διάσημο και κλειστό κύκλο – σαν αυτόν που έχει ο Μπραντ Πιτ.

Angelina Jolie’s ‘revenge plan’: making powerful friends like Demi Moore and Nicole Kidman as Brad Pitt feud lingers https://t.co/940z9PQzrg

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 9, 2025